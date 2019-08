Nieuwe vrucht in de schappen: een mix van meloen en komkommer

In de Nederlandse fruitschappen is sinds kort een nieuwe vrucht te vinden: de cumelo. De mix van een komkommer en een meloen groeit maar op één specifieke plek in de wereld, maar ondernemer Gerard van Loon haalde hem naar Nederland.

De cumelo ligt sinds kort tussen het fruit bij de Jumbo. Het groene gevaarte lijkt misschien op een meloen, maar dat is hij zeker niet. Gerard van Loon vertrok anderhalf jaar geleden naar Italië om een bed and breakfast te beginnen en kwam daar in aanraking met de bijzondere fruitsoort.



,,Het is een spontane kruising tussen een komkommer en een meloen en wordt hier al eeuwen gegeten”, vertelt hij. De cumelo groeit alleen in de Italiaanse streek Puglia. ,,Een aantal kilometer verderop hebben ze nog nooit van de vrucht gehoord, het is echt een lokale fruitsoort.”

Smaak

De cumelo wordt voornamelijk gegeten bij het ontbijt of door salades. ,,Je kan hem ook eten met parmaham, net als meloen met ham”, vertelt Harm-Jan Eikelenboom van importeur The Greenery. Mocht je de cumelo willen proberen, is één ding volgens Van Loon erg belangrijk. ,,Je moet hem een aantal uur voor het eten in de koelkast leggen. Als hij koud is, is hij écht het lekkerst. En verwacht geen meloensmaak.”

Met dat laatste gaan mensen soms in de fout. ,,De smaak is het meest te vergelijken met die van een komkommer, maar net wat zoeter. Maar dus niet zo zoet als een meloen. De structuur is dan wel weer net zoals een meloen.”

Dankzij Van Loon kunnen wij ons ook wagen aan het streekproduct. ,,Naast mijn bed and breakfast werk ik bij The Greenery en op deze manier hebben wij de cumelo naar Nederland kunnen halen", aldus Van Loon. The Greenery is een internationale verkooporganisatie van groente en fruit. Vorig jaar is de vrucht getest in verschillende Jumbo-filialen. Importeur Eikelenboom: ,,Het merendeel van de klanten die de vrucht hebben geproefd was aangenaam verrast.”