Nieuwe yoghurt zónder koemelk voor peuters: is dat nodig?

Een yoghurtvariant zónder zuivel, speciaal voor de allerkleinsten: is dat wel nodig? Kinderdiëtist Cilia Liklikuwata, van Voedingsadviesbureau De Winter denkt zeker dat er markt voor is, want ‘er zijn nou eenmaal kinderen met een koemelkallergie, of een lactose-intolerantie’. In de praktijk is dat aantal niet schrikbarend. Ongeveer twee tot drie procent van de 1-jarigen heeft een koemelkallergie volgens het voedingscentrum. Een intolerantie bij een peuter of baby komt nog minder vaak voor.



Dairy Free is echter niet alleen geschikt voor kinderen met een allergie. ,,Het is een prima variatie op andere tussendoortjes, ook voor kinderen zonder allergie. Als het je als ouder niet lukt om een fruithapje te maken, kun je deze knijpzakjes prima meenemen voor onderweg. Bovendien kiezen steeds meer gezinnen voor een veganistische levensstijl, dat valt me op in onze praktijk. Ook zij kunnen dit yoghurt-alternatief aanbieden aan hun kinderen.’’