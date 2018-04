Nieuws onder de loep: word je dom van suiker?

Waar komt dit nieuws vandaan?

Studies over suiker doen het altijd goed in de media. De ene keer lezen we dat suiker depressief maakt, een andere keer dat het overgewicht, type 2 diabetes en kanker kan veroorzaken. Dat een hoge suikerconsumptie kan leiden tot overgewicht en dus type 2 diabetes, is onomstotelijk bewezen. Dat suiker depressief maakt, is echter nooit aangetoond. Ook de bewering dat een suikerloos dieet kankercellen zou uithongeren, is nonsens. Dit nieuws is dan weer gebaseerd op een studie uit 2014 waarbij enkele laboratoriumratten na enkele dagen een suikerrijk dieet te volgen iets minder goed scoorden op bepaalde geheugentesten (zoals het terugvinden van voedsel in een doolhof) in vergelijking met ratten die geen suikerrijk dieet hadden gekregen.