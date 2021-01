Nigella Lawson gaat viraal met sneer naar Trump: ‘Recept van de dag is bittere oranje taart’

De wereldberoemde Britse tv-kok Nigella Lawson (61) gaat viraal op Twitter nadat ze in receptvorm een sneer uitdeelde aan Donald Trump. Uitgerekend in de laatste 24 uur van zijn presidentschap riep ze een ‘bittere oranje taart’ uit tot haar recept van de dag.

‘Natuurlijk is deze bittere oranje taart geheel toevallig het dagrecept’, twitterde ze eerder vandaag tegenover haar 2,7 miljoen volgers. Nigella sprak in het Engels van een ‘bitter orange tart’, oftewel een bittere sinaasappeltaart in het Nederlands. De taart is ook oranje van kleur, blijkt uit de foto die ze deelde. Haar bericht werd meer dan 6000 keer geretweet en verzamelde ruim 40.000 likes.

‘Beste recept van de dag ooit’, luidde een van de duizenden reacties. ‘Zo netjes, maar zo vilein’, schreef een ander. ‘Nigella wint vandaag het internet.’ De kers op de spreekwoordelijke taart was volgens sommigen dat in haar recept ‘bashed ginger nuts’ zitten. Hoewel dat hier juist vertaald ‘vermalen gemberkoekjes’ zijn, beeldde menig lezer zich een andere betekenis van ‘nuts’ in.

Goede genen

Haar grapje was duidelijk een verwijzing naar de voormalige president Trump, die bekendstaat om zijn vaak enigszins oranje uitziende huid. Die is overigens puur natuur, verzekerde het Witte Huis eerder. Hij gebruikt geen gekleurd poeder om zijn gelaat ook in de winter een zongebruinde uitstraling te geven, liet een hooggeplaatste functionaris in 2019 weten aan The New York Times. Hij heeft gewoon goede genen, klonk het.

De vraag bleef of Trump dan wél gebruikmaakt van de zonnebank of een spray tan-apparaat, zoals meerdere bekenden van hem de afgelopen jaren beweerden. Dat is absoluut niet het geval, lieten bronnen binnen de regering van Trump toen weten. Een andere mogelijkheid was dat hij bruinende crème gebruikt. Daar leek het sterk op, zei een vermaarde dermatoloog die meerdere mensen binnen het Witte Huis behandelde. ,,Hij ziet er meer oranje uit dan gebruind’’, zei zij. ,,Een duidelijke aanwijzing.’’

Trump, die al jaren antibiotica neemt voor een chronische huidaandoening waardoor de huid in het gezicht rood kleurt (rosacea), ziet er in het openbaar in elk geval graag zo gunstig mogelijk uit. Volgens een bron baalde de president soms dan ook dat zijn haar op tv zo geel leek en zijn huid zo oranje. Daarom was het licht bij evenementen in het Witte Huis de afgelopen jaren minder fel dan tijdens eerdere regeringen, schreef de krant. Daarnaast hield Trump graag toespraken buiten, in natuurlicht.

De oud-president heeft nog niet op het grapje van Lawson gereageerd. Via Twitter kan dat trouwens ook niet, want daar is hij geblokkeerd.

