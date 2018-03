Noedels met zalm en zeekraal

Bereidingswijze (30 minuten):

– Leg de zalmfilets in een diep bord en besprenkel met sojasaus en sesamolie. Laat dit 15 minuten intrekken.

– Kook de noedels volgens de verpakking.

– Verwarm een eetlepel olie in een koekenpan.

– Zet het vuur middellaag en leg de zalmfilets op de huid in de pan.

– Bak deze kant ongeveer 3 minuten krokant. Let op: als je het vuur te hoog zet trek je het vet uit de zalm en wordt de zalm droog.

– Draai de zalmfilets om en bak deze kant nog zo’n 3 minuten.

– Doe na 1 minuut meteen de zeekraal in de pan en laat dit lekker meebakken.

– Haal de zalmfilets uit de pan, voeg de noedels toe samen met nog een scheut sojasaus en een klein scheutje sesamolie en schud alles goed door elkaar. Laat het geheel even een minuutje staan.

– Verdeel dan de noedels over twee borden, snijd de zalm in stukken en leg ze bovenop de noedels. Schenk de overgebleven olie uit de pan over de noedels.