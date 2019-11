Nog maar 40 dagen tot kerst: het zoeken naar recepten is begonnen

Het is elk jaar zichtbaar in de zoekopdrachten die we intypen op Google: begin oktober begint het te kriebelen, in november zet de stijgende lijn door en zo'n tien dagen voordat de kerstdis op tafel moet verschijnen lijkt de stress toe te slaan: dan zoeken we ons een slag in de rondte naar kerstrecepten.

We moeten - vergeleken met landen zonder Sinterklaas - lang wachten op kerstgeweld. Onze winkels houden zich meestal keurig aan de afspraak: 6 december - als de goedgeefse goedheiligman de terugreis naar Madrid onderneemt - mogen we pas losgaan. Dan komt de nieuwe Allerhande en zijn de etalages versierd met kerstbomen, slingers en ballen.



Toch loopt de teller altijd door op de site Dagen tot kerst. Voor wie het wil weten: het is nog veertig dagen. En op de site van Christmaholic, duidelijk bedoeld voor kerstfans, trekken volgers zich weinig aan van de strikte grens voor de commercie. Een bericht van 11 november over cranberryjam die je als kerstcadeautje kunt geven krijgt zo'n zestig reacties en het bericht de dag ervoor over kerstcadeautjes krijgt er honderd. Helemaal enthousiast zijn volgers over schattige sneeuwpopjes (Do you want to build a snowman?) die in de warme chocolademelk chillen van 10 november.

,,Als je 6 december begint, dan heb je maar drie weken om de kerstboom op te zetten, inspiratie op te doen, kerstcadeautjes te vinden en om boodschappen te doen. Dat is maar zo kort”, vindt Saskia de Laat van Christmaholic.nl. Zij is de laatste drie maanden van het jaar fulltime bezig met kerst. ,,Bij de fans zie ik online dat het in september al begint: ze willen weten waar de kerstshows van de tuincentra zijn. Daarna komt de versierinspiratie en dan pas de recepten.”



Voor haar site is het weekend na Sinterklaas het drukst. Dan bezoeken tienduizenden mensen de site. ,,Dan is voor mij zorgen dat ik een goede server heb en hopen dat hij standhoudt.”

De Laat ziet dat veel tijdschriften zich wel aan de grens van 6 december houden. ,,Alle culinaire bladen komen erna pas. Alleen Delicious heeft altijd twee kerstnummers. Dus veel mensen kijken nu naar bestaande recepten.” Wie al inspiratie wil opdoen bij zulke bestaande recepten, kan hier en hier terecht.