Nog meer naalden in Australisch fruit: land maakt zich grote zorgen

Alleen al in de staat New South Wales zijn twintig meldingen binnengekomen over naalden in aardbeien. Daarnaast zijn er nu ook naalden gevonden in een appel en een banaan. Twee staten loven een beloning van 62.000 euro uit voor de gouden tip. De politie benadrukt dat de daders tot tien jaar celstraf kunnen krijgen.

Aanval op de samenleving

Nederland

Vorig jaar was het in Nederland ook raak. Toen werden er naalden gevonden in etenswaar in een supermarkt in Zaandam . Toch hoeven we ons hier geen zorgen te maken, zegt de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De waakhond acht de kans heel klein dat aardbeien met naalden in Nederland zijn terechtgekomen. Als ze per schip zouden komen, zou het vervoer te lang duren en vervoer per vliegtuig zijn de kosten veel te hoog.