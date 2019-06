Nog snel iets lekkers maken voor Vaderdag? Rutger geeft een ‘verwenrecept’

Verder nodig

boter, om in te vetten



Bereiding

Verwarm de oven voor op 160 °C. Vet een cakevorm van 25 centimeter in met boter en bekleed de bodem en twee zijkanten met bakpapier.



Doe de witte basterdsuiker, eieren, sinaasappelrasp en het zout in een kom en klop deze in enkele minuten romig. Klop hier de yoghurt door en voeg vervolgens de gesmolten boter toe.



Spatel de bloem en het bakpoeder door het mengsel en roer er tot slot de stukjes gehakte chocolade door. Doe het cakebeslag in de bakvorm en bak de cake in 55-70 minuten goudbruin en gaar. Om te controleren of de cake gaar is kun je er met een satéprikker in prikken. Zit er geen beslag meer aan de prikker, dan is de cake gaar.

Laat de cake kort afkoelen en haal hem vervolgens met behulp van het bakpapier uit de vorm. Laat hem verder afkoelen op een rooster.



(Dit recept is afkomstig uit Masterclass Cakes.)