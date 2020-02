Nooit eerder was productie van biologische voeding wereldwijd zo groot

Koken & etenNooit eerder aten we wereldwijd zoveel biologische voeding als in 2018. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de sector vandaag bekendmaakt. Het gaat om een record als het gaat om hoeveelheid land dat in gebruik is én om de handel.

De nieuwe records zijn gepubliceerd tijdens Biofach, dat is de internationale vakbeurs voor b­iologische voeding. Het gaat om indrukwekkende getallen: de biologische landbouw is wereldwijd met 2 miljoen hectare gegroeid. De handel passeerde de grens van 100 miljard dollar, omgerekend bijna 92 miljard euro. De studie The World of Organic Agriculture bevat gegevens uit 186 landen.

Quote Het biologi­sche aandeel is op alle continen­ten toegenomen Rapport The World of Organic Agriculture Eind 2018 telde de biologische landbouw volgens het rapport wereldwijd 71,5 miljoen hectare. Daarmee groeide biologische landbouw wereldwijd met 2 miljoen hectare (2,9 procent) ten opzichte van 2017. Het biologische aandeel is op alle continenten toegenomen, zo is de conclusie. Australië heeft met 35,7 miljoen hectare het grootste biologische landbouwareaal, gevolgd door Argentinië (3,6 miljoen hectare).

Spanje het grootst

Nederland blijkt op 3,1 procent hangen, met 69.000 hectare. Daarmee blijft Nederland flink achter op andere Europese landen. Liechtenstein (38,5 procent) en Oostenrijk (24,7 procent) zijn voorlopers in Europa. Spanje is het grootst in de productie van biologische voeding. Met 2,2 miljoen hectare (9,6 procent) heeft het land de grootste biologisch oppervlakte in hectare.



In Nederland zijn 3115 bedrijven actief in de handel, verwerking, import en opslag die biologisch gecertificeerd zijn.

De Nederlandse consument blijkt bereid geld neer te leggen voor voedsel dat voorzien is van een keurmerk, zo blijkt uit een overzicht dat Wageningen Universteit maakte. In 2018 schaften huishoudens voor 4,9 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel aan. Dat is een stijging van 7 procent ten opzichte van 2017. Het marktaandeel duurzaam voedsel ligt op 11 procent, zo blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2018 van Wageningen Economic Research.