Nooit meer naar de groenteboer: boswachter vertelt welke planten eetbaar zijn

Kaasboer voor meer dan een ton opgelicht door 'keurige man’: ‘Ongelofe­lijk dat ik er in ben gestonken’

4 maart De Barendrechtse kaasboer Dick Schumacher dacht dat 2017 een topjaar zou worden. Maar het werd bijna de ondergang van zijn bedrijf. Hij werd het slachtoffer van een oplichter die hem op slinkse wijze 128.000 euro afhandig maakte. ,,Wat ik in 34 jaar voor mijn oude dag had opgebouwd, was ik in één klap kwijt. Ongelofelijk dat ik er in ben gestonken.’’