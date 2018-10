Noorwegen krijgt ruigste onderwaterrestaurant ter wereld

Under, zoals het restaurant toepasselijk gaat heten, zal 100 gasten herbergen en zal bestaan uit drie lagen. Under betekent in het Noors ook 'wonder'.



Deels komt het betonnen gevaarte 5 meter onder water op de rotsachtige zeebodem te liggen. Daar maakt het deel uit van het zeeleven, zo melden de makers. De opdrachtgevers zijn Gaute and Stig Ubostad, die al een restaurant hebben in het Noorse district Lindesnes.



Het ontwerp is gemaakt door Snøhetta, een bureau dat ook het Nationale 11 september herdenkingspaviljoen in New York heeft gemaakt en dat de renovatie van Times Square in die stad voor zijn rekening nam. Ook het Noorse operagebouw en Bibliotheca Alexandrina in Egypte komen uit de creatieve breinen van de Snøhetta-ontwerpers.



Naast een restaurant wordt Under ook een maritiem onderzoekscentrum.