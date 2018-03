Nu is een goed moment om aubergine te eten

Bereidingswijze

Laat voor de saus de saffraan 5 min. trekken in een kommetje met het hete water. Snijd de knoflook fijn.

Doe de saffraan en knoflook in een schaal met daarin de yoghurt, de helft van de olijfolie, het citroensap en nog wat zout. Klop alles tot een gladde, goudgele saus. Proef of er nog wat zout bij moet en zet de saus afgedekt maximaal 3 dagen in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Halveer de aubergines in de lengte en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Snijd het vruchtvlees kruislings in, maar zorg dat het vel heel blijft. Besprenkel de helften royaal met de rest van de olie en bestrooi ze met peper en eventueel zout. Rooster ze ca. 40 min. in de oven tot ze goudbruin zijn. Laat ze afkoelen.

Leg de auberginehelften op een platte schaal. Verdeel de saffraanyoghurt erover. Bestrooi met de pijnboom- en granaatappelpitten, leg de basilicumblaadjes erop en serveer.