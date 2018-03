Nu is een goed moment om een cocktail te drinken

Koken & etenHet is cocktailweek in de hoofdstad; een goed excuus dus om zoveel mogelijk mixdrankjes uit te proberen.

Voor een fijne cocktail hóef je natuurlijk niet naar Amsterdam, maar toegegeven: Amsterdam Cocktail Week pakt het zeer serieus aan. In de bars die meedoen, kunnen liefhebbers hun kennis over vele cocktails vergroten. Er zijn seminars, workshops en masterclasses die je kunt volgen. Misschien nog beter: proeven in de plaatselijke horeca. In de bars is genoeg te proeven. De cocktailweek duurt nog tot komende zondag.

,,De Amsterdam Cocktail Week probeert de verschillende aspecten van cocktails in de spots te zetten. Cocktails kun je overal drinken, in de exclusievere Pulitzer's bar, de buurtkroeg of gewoon thuis'', vindt Timo Artur Janse, mede-oprichter van Flying Dutchmen Cocktails. ,,Het doel is om te ontdekken en we hopen dat we mensen kunnen motiveren thuis ook cocktails te maken.''

Trends

Cocktails moeten tegenwoordig niet alleen lekker zijn. Ondernemers letten ook op verantwoorde verpakking (geen plastic bekers meer) en op de gezondheid: er is een steeds breder aanbod aan alcoholvrije cocktails en cocktails met een laag alcoholpercentage.

Het combineren van cocktails en eten wordt ook steeds belangrijker. Dit is ook te zien tijdens de cocktailweek. In 38 van de 45 bars die meedoen worden de drankjes aangeboden in combinatie met eten. Deze zogenoemde cocktail pairings zorgen er voor dat het eten en drinken elkaar ondersteunen en de smaken elkaar versterken.

Wie liever zelf aan de slag gaat: hieronder twee cocktails om thuis in elkaar te draaien.

Volledig scherm © Amsterdam Cocktail Week

Ingrediënten:

- 30 ml Death's Door Gin

- 20 ml bloedsinaasappelsap

- 5 ml Death's Door Wondermint

- 15 ml gele Chartreuse

- 3 druppels Hellfire bitter

- 5 ml East Imperial Thai Ginger Ale

Garnering:

- 2 rode pepers

Benodigheden:

- shaker

- coupe glas

Volledig scherm © Amsterdam Cocktail Week

Ingrediënten:

- 60 ml Buffalo Trace

- 1 el speculaassiroop

- 1 scheutje whiskey bitter

Garnering:

- stroopwafeltje

- sinaasappelzest