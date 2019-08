NVWA waarschuwt voor reinigingsmiddel in zoute Texelchips

Nederland­se horeca luidt noodklok: personeels­te­kort nog nooit zo groot geweest

14:17 Het personeelstekort in de horeca is historisch hoog. Robèr Willemsen, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland luidt de noodklok. ,,Nog nooit zijn er zo weinig mensen beschikbaar geweest voor horecabanen. Onze branche staat enorm onder druk. Bovendien hebben we last van besluiten uit Den Haag.’’