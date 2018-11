Oeps, AH vergeet een dag op feestkalender

Waar is 8 december gebleven? Op Twitter melden klanten van Albert Heijn dat er een foutje zit in de decemberkalender van AH. Tom Poelman kan er wel om lachen. ‘Balen als je kind op 8 december jarig is, maar ben je de 18de jarig, dan heb je weer mazzel’, schrijft hij. Die datum staat er namelijk twee keer op. Daniëlle Koot zegt op Facebook dat ze blij is met die extra dag, maar dat ze de voorkeur geeft aan een extra zaterdag boven een dinsdag.



Reny Blom paste in arren moede de kalender handmatig aan: met een zwarte pen corrigeerde hij de dagen na 7 december. Annie van der Velden zag tot haar schrik dat haar verjaardag ontbrak. En Sjef vraagt AH of ze daar aan de eggnog zitten, een cocktail met cognac en ei. Sanne ziet het voordeel wel: nu hoeft ze geen cadeau te kopen voor haar zus die 8 december jarig is.



Op Facebook heeft een handjevol klanten ook al gevraagd waar 8 december is gebleven. Ze hebben, net als de twitteraars, nog geen antwoord gekregen.