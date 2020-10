Oh là là! Bistrot du Bac brengt Franse klassiekers en romantiek bij je thuis

Eigen kweek Hoe één fles olijfolie uit Andalusië het leven van Michiel Drijver compleet veranderde

25 oktober Het was nóóit in Michiel Drijver (51) opgekomen om iets met olijfolie te doen. De Rotterdammer had een bedrijf in woonaccessoires, tot een toevallig telefoontje hem op een totaal ander spoor zette. Met Flor Y Sabor haalt hij nu olie uit Spanje van eeuwenoude, geadopteerde olijfbomen. Rechtstreeks van de boer.