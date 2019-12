Oliebollen en tompouce: dit zijn Laura's favorieten

VIDEOWat is er lekkerder met oud en nieuw dan een schaal verse oliebollen? Laura de Grave gaat in deze aflevering van Lekker Lokaal op zoek naar goede adressen in het hele land.

Laura de Grave croste afgelopen jaar het land door voor de allerlekkerste gerechten die ons land te bieden heeft. De auteur van Nederland Kookboek trapt het tweede seizoen af met zoetigheid. Ze bezoekt Koos Holtkamp die in Maassluis de allerlekkerste tompoucen maakt. Het drillerige van de pudding is het geheim, vertrouwt hij De Grave toe. ,,De korst maken we zelf, de gele room koken we zelf. En de melk komt bij boer Nell vandaan.” Van heinde en verre komen mensen om de gebakjes bij hem te halen. De Grave leert hoe je ze zelf kunt maken (recept hieronder).

In deze aflevering gaat ze ook naar Schiedam - zo'n beetje om de hoek bij Holtkamp - waar ze volgens De Grave een van de allerlekkerste oliebollen van het land verkopen. Nico Sterrenburg heeft het in deze periode razend druk. ,,Hele rijen staan er", aldus de oliebollenbakker. ,,Met krenten, want dat vinden mensen lekkerder.”



Het geheim van een goede bol: voldoende vulling (kleine stukjes appel) en de ijsknijper even nat maken in een bakje water.

De oliebollenkraam van Richard Visser waar het elk jaar heel druk is.

De tompouce van Bakker Holtkamp.

Tompouce van Holtkamp

GEBAK – 8 STUKS – 75 MIN. + 32 UUR WACHTTIJD (60 MIN. + 8 UUR WACHTTIJD als je kant-en-klaar roomboter bladerdeeg gebruikt) + 40 MIN. OVENTIJD

INGREDIËNTEN

Korstdeeg (eventueel kun je ook kant-en-klaar roomboter bladerdeeg gebruiken. Begin dan bij dag 2.)

127 g boter, plus extra om in te vetten

160 g patent bloem, plus extra om te bestuiven

90 g koud water

3 g zout

KEUKENSPULLEN: deegroller, bakplaat, waterspuit, meetlint

Gele room

1060 ml volle melk (bij Holtkamp gebruiken ze rauwe melk van de boer met 4,5% vet)

220 g kristalsuiker

¼ vanillestokje

110 g custardpoeder (bij Holtkamp gebruiken ze deze maar je kunt ook custardpoeder van Koopmans gebruiken)

3 eidooiers

KEUKENSPULLEN: zeef, garde, krabber, spuitzak 50-60 cm, glad spuitmondje (Ø 22 mm), ovenschaal, plasticfolie

Slagroom

750 ml verse slagroom (minimaal 35% vet)

75 g kristalsuiker

3 pakjes slagroomversteviger (pakje à 8 g)

KEUKENSPULLEN: krabber, spuitzak 50-60 cm, kartel spuitmondje grof (Ø 14 mm)

Roze glazuur

220 g poedersuiker

+/- 1 eiwit

½ tl rode bietensap

KEUKENSPULLEN: paletmes

KEUKENSPULLEN ALGEMEEN

keukenweegschaal

Kitchenaid (of handmixer plus mixer met deeghaken)

maatbeker

Dag 1

1 Snijd 17 g boter in stukjes. Doe de boter in stukjes, bloem, water en zout in een Kitchenaid met kneedhaak of mixer met deeghaken. Mix tot een soepel deeg. Bestuif het werkblad met wat bloem. Rol het deeg naar vier kanten uit (in een X-vorm) tot een lap van ca. 25 x 25 cm. Het deeg mag in het midden wat dikker zijn.

2 Kneed 110 g boter met je handen tot een vierkant. Leg de boter in het midden van de lap deeg. Vouw alle vier de kanten van de lap deeg naar binnen. Druk het deeg met de ingevouwen boter een beetje plat en laat 15 min. afgedekt rusten in de koelkast.

3 Bestuif het werkblad met wat bloem. Leg het deeg met de dichtgevouwen kant naar beneden. Rol het deeg met de boter erin uit tot een rechthoekige lap van ca. 50 x 20 cm. Vouw het deeg in de lengte tot ¾ terug. Vouw de andere kant van het deeg tot ¼ terug. Vouw het deeg in de lengte dubbel. Draai het deeg een kwartslag. Rol het deeg nogmaals uit tot een rechthoekige lap van ca. 50 x 20 cm. Vouw het deeg in de lengte tot ¾ terug. Vouw de andere kant van het deeg tot ¼ terug. Vouw het deeg in de lengte dubbel. Laat het deeg afgedekt 2 uur in de koelkast rusten.

4 Leg het deeg met de dichte kanten aan de zijkant naar je toe. Herhaal stap 3 (vanaf zin 2).

5 Herhaal stap 4.

Dag 2

6 Vet de bakplaat in met boter. Spray de ingevette bakplaat met de waterspuit licht in met water. Bestuif het werkblad met wat bloem. Rol het korstdeeg uit tot een lap iets groter dan 40 cm x 24 cm en 1,5 mm dikte. Snijd de randjes met een mes bij zodat je precies de juiste afmetingen hebt. Leg het deeg op de bakplaat. Laat 6 uur rusten op kamertemperatuur. Verwarm na 5 ½ uur de oven voor op 170 °C.

7 Prik telkens met de punt van een schaar kleine gaatjes op ½ cm afstand door het bladerdeeg. Bak het bladerdeeg in ca. 30 min goudbruin en gaar.



Gele room

8 Snijd het vanillestokje in de lengte doormidden. Schraap de zaadjes eruit met een scherp mes. Doe 960 ml melk en 110 g suiker, het vanillestokje en de zaadjes in een kleine soeppan. Breng aan de kook en laat ca. 2 min doorkoken.