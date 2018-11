Olijfoliegoeroe: goede olie vind je met je neus

Koudgeperste olie is sowieso de beste: FABEL ,,De kwaliteit van olijfolie is afhankelijk van verschillende zaken. Staat er ‘Extra Virgen’ op het etiket, dan wil dat zeggen dat de olijven mechanisch geperst zijn zonder chemische toevoeging, en dat de zuurtegraad lager is dan 0,8 procent. De olie is van de eerste koude ­persing. Koude persing betekent wettelijk dat de temperatuur niet boven de 27 graden is geweest. Het is een van de voorwaarden voor kwaliteit, maar niet de enige. Koud persen kan ook met olijven van mindere kwaliteit.”