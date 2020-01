Om af te vallen is je hormoonsysteem cruciaal: wat kun je doen?

Per week horen zo’n duizend mensen dat ze diabetes type 2 hebben. Vroeger heette dat ouderdomssuiker, tegenwoordig hebben zelfs jongeren de aandoening. Als niemand zijn leefstijl aanpast, krijgt naar verwachting één op de drie 45-plussers dit type suikerziekte. Maar hoe verander je je leefstijl? Huisarts Jacqui van Kemenade, gespecialiseerd in diabetes, merkt dat haar patiënten haar adviezen pas volgen nadat ze goed zijn geïnformeerd. In een consult van tien minuten is daar vaak geen ruimte voor. Dus stuurt ze mensen die kampen met overgewicht of een chronische ziekte uitgebreide mails met uitleg: wat betekent dat precies, een gezonde leefstijl? Zo ontstond haar boek Leefstijl op recept, waarin ze de werking uitlegt van belangrijke hormonen in het lichaam die ons gewicht en onze gezondheid beïnvloeden.