Oma’s recept van Le Kroket tovert bij iedereen een glimlach op het gezicht (maar het recept is geheim)

Aantal coronabe­smet­tin­gen in het Groene Hart loopt hard op: moeten we ons zorgen maken?

Het aantal coronabesmettingen in het Groene Hart loopt hard op. Vooral in Roelofarendsveen en Alphen, vlak na de Veense Kermis en de Jaarmarkt in Alphen, was het raak. Moeten we weer voorzichtiger worden met evenementen?

3 oktober