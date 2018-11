Onbeperkt frikandellen, bamischijven en mexicano's schrokken bij kerstdiner

,,Om de doorsnee kerstgewoontes te doorbreken, kiezen we voor een menu dat volledig met kerst botst’’, zegt organisator Lennard Groenenboom over zijn initiatief.

Het is niet het minste menu: veertien soorten snacks - zelfs aan de groentekroket word gedacht - vergezeld door vijftien sauzen. De schijf van vijf in frituurvorm. ,,Ik merkte om me heen dat mensen na twee dagen familie, wat soms toch een beetje formeel is, zin hebben in een informeel feestje met vrienden’’, vertelt Groenenboom. Hij lacht. ,,En dit is weer eens iets anders dan gourmetten.’’