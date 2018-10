‘Oncobrood’ zou patiënten zonder trek kunnen helpen

Bij de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen deed de helft van de deelnemers een smaaktest. Op basis van hun favoriete smaken kregen zij van de hogeschool en Kom op tegen kanker een aantal recepten mee naar huis om zelf brood te maken. In de recepten waren ingrediënten verwerkt die zij lekker vonden, zoals pesto, mosterd honing of uien. De andere proefpersonen kregen geen smaaktest of de persoonlijke broodrecepten.

De hogeschool stelt dat smaakveranderingen een van de bijwerkingen is van chemotherapie. Sommige patiënten proeven bijna niets meer of juist heel sterk. Ook worden sommige patiënten alleen al bij de geur van eten onpasselijk of ze krijgen een metalige smaak in hun mond. Daarom is het belangrijk dat hun voeding wordt aangepast. De hogeschool werkte samen met het Center for Gastrology in Leuven kreeg steun van Kom Op Tegen Kanker om een oplossing te vinden voor dit smaakprobleem bij kankerpatiënten.