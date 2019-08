Ondanks het weer toch zin in BBQ? Met deze vijf visrecepten lijkt het zomer

Ondanks het druilerige weer toch zin om te barbecueën? BBQ-chef Marvin Mumu deelt in deze videoreeks telkens vijf basisrecepten gemaakt met één hoofdingrediënt. In deze tweede aflevering gaat hij aan de slag met kabeljauw.

Kabeljauw met citroen en dille

Mumu begint met een klassieker: kabeljauw met citroen en dille. Hier maakt hij een pakket van in aluminiumfolie, waaraan hij zout, peper en olijfolie toevoegt. ,,Zorg dat het pakket goed gesloten is aan beide kanten. Daarna kan hij direct op de grill met de deksel erop.” Het gerecht is makkelijk én in een handomdraai klaar. ,,Geeft het een kleine vijf minuten en je hebt een mooi gegaarde kabeljauw.”

Spicy kabeljauw

De pittige kabeljauw wordt net als bij het vorige recept gestoomd in aluminiumfolie. Alleen gebruiken we nu citroengras. ,,Het is eigenlijk een variant op een Indisch visrecept”, zegt de kenner. Wanneer de kabeljauw in het aluminumpakketje op de barbecue ligt, maakt de chef een sambalsaus door tomaat, ketjap, sambal en wat limoensap te verwarmen in een pan. ,,Door het pittige van de sambalsaus en de frisheid van het citroengras is deze vis mooi in balans”, aldus Mumu.

Spiesen van kabeljauw en knapperige chorizo

Oftewel: kabeljauw in een Spaans jasje. ,,De sappen van de chorizo trekken in de vis, wat een geweldige smaak oplevert”, zegt Mumu. Nadat de kabeljauw en chorizo op een spies zijn geregen en ingesmeerd met olijfolie, mogen ze op de barbecue. Het vet uit de chorizo veroorzaakt vlammen op de barbecue. Dat is oppassen geblazen, vertelt de chef. ,,Als de barbecue goed heet is, moet je erbij blijven om ze constant te blijven draaien. Anders verbranden ze aan een kant.”

Kabeljauw met chorizo

Kabeljauw met chimichurri

,,Chimichurri is bekend uit de Zuid-Amerikaanse keuken”, vertelt Mumu. De vis wordt opnieuw gestoomd in een aluminiumpakket met een paar schijfjes limoen. Ondertussen begint de chef met de saus. Hiervoor gebruikt hij fijngehakte peterselie, chilipeper, gedroogde oregano, fijngehakte knoflook, sherry-azijn en olijfolie.

Kabeljauw met chimichurri

Kabeljauw en barbecuebieten

Overweeg ook eens om de kabeljauw te garen op een kruidenbedje in plaats van in aluminiumfolie. ,,Dit voegt meer smaak toe”, zegt de BBQ-chef. Daarvoor moeten de kruiden wel eerst geweekt worden in water. ,,Anders verbranden ze direct.”



Hierna mogen de uitgeknepen kruiden op de barbecue met daarop drie citroenschijven en de kabeljauwfilet. Dit alles wordt vergezeld door schijfjes biet gemarineerd in olijfolie, peper en zout. Hierna mag de deksel erop om te garen. ,,De combinatie van de rooksmaak samen met de zoetigheid van de biet is heerlijk.”