‘Ondernemers torpederen plannen voor gezondere scholen’

Tom Verhaegh, docent op het Blariacumcollege in Blerick, windt zich er flink over op. Doet zijn school zo zijn best om het voedselaanbod gezonder te maken, kiezen de leerlingen massaal voor broodjes shoarma uit een snackkar, die letterlijk om de hoek staat. ,,Een broodje kebab kost twee euro”, zegt Verhaegh. ,,Ze staan er vanaf tien uur. Voor sommige leerlingen is dat hun ontbijt, vijf keer in de week.”