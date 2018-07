Onderzoek: gezin ruziet gemiddeld zes keer per dag, vooral over eten

Het onderzoek spitste zich toe op kinderen tussen 2 en 12 jaar. Onderzoekers wilden weten hoe vaak die woorden hebben met hun ouders en waar die ruzies dan over gaan. Gemiddeld gaan ouders per jaar 2184 keer met hun kinderen in discussie. Dat is goed voor 182 keer per maand. Of 42 per week. Of zes per dag. Elke ruzie duurt ongeveer acht minuten.