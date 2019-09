Ongeluk met gin-truck zorgt voor vertraging én hilariteit

Het ‘gincident’ gebeurde bij Chelsire toen twee vrachtwagens op elkaar botsten. De dranktruck begon te lekken. De hulpdiensten zijn een groot deel van de nacht in de weer om te voorkomen dat de gin zou ontbranden. De drank werd bedekt met een laag schuim. Het autoverkeer liep door het ongeluk urenlange vertraging op. De weg werd in de vroege ochtend weer geopend. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de Cheshire Police. De automobilisten moesten uren in hun voertuig wachten toen de weg werd afgesloten.

Een van hen, Rachel Sargeant, zei dat ze twee uur had stilgestaan op nog geen 200 meter afstand van het ongeluk. Het 'brak haar hart’ dat ze geen rietje bij zich had. Sargeant was niet de enige die zich vrolijk maakte over het verspillen van drank. De uitdrukking ‘to grin and bear it’, dat vrij vertaald ‘leef er maar mee’ betekent, werd omgebogen tot ‘to gin and bear it'. De politie had het over een ‘gincident’.