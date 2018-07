Online boodschappen doen is voor eliteclubje

Gemiddeld besteden klanten 74,04 euro als ze bestellen. Als ze zelf hun boodschappen ophalen, besteden ze minder (58,35 euro) dan als ze de boodschappen laten bezorgen (79,35 euro). Consumenten in Nederland geven duidelijk de voorkeur aan bezorging van de boodschappen. Het marktaandeel van afhalen daalde met 9 procent, terwijl bezorgen er juist 57 procent bijkreeg.



Van de aanbieders van boodschappendiensten krijgt Picnic de hoogste waardering, maar die is wel lager dan vorig jaar. In de cijfers is het succes van Picnic al deels te zien. Zo is het gemiddeld bestede bedrag gedaald, waarschijnlijk doordat Picnic een minimumbedrag van 25 euro hanteert, zo vermoeden de onderzoekers.