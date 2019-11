Ontbijtkoek met appel en rozijn? Slechts een D!

Er klonk gistermiddag nog net geen tromgeroffel toen staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) het nieuwe voedselkeuzelogo voor ons land presenteerde. Van de drie bestaande logo's in Europa - Keyhole (Scandinavisch), Multiple traffic light (Brits) en Nutri-Score (Frans) - blijkt uit consumentenonderzoek dat Nutri-Score mensen in de winkel het best helpt om gezonde keuzes te maken.

Blokhuis: ,,De gezonde keuze makkelijker maken, dat is steeds onze inzet geweest. Daarin maken we nu een grote stap. Hiermee sluiten we aan bij een logo dat ook internationaal steeds prominenter te zien zal zijn. In Nederland importeren en exporteren wij natuurlijk veel eten, dus dat is mooie bijvangst.''

Donkergroen

Nutri-Score telt hoeveel calorieën, suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente, peulvruchten en noten in een product zitten. Producten die per saldo de meest gezonde samenstelling hebben, krijgen de score A (donkergroen). De laagst mogelijke score is E (donkerrood). Het is de bedoeling dat met dit voedselkeuzelogo iedereen bijvoorbeeld verschillende varianten van ontbijtkoek kan vergelijken: zo krijgt een ontbijtkoek zonder suiker score A, een naturel ontbijtkoek scoort een C en een ontbijtkoek met appel en rozijn verdient slechts een D.

Voedingsexperts hebben echter ook kritiek. In een brandbrief stellen ze dat het onderliggende algoritme - hoe scores precies tot stand komen - van het huidige Nutri-Scorelogo niet transparant is en niet aansluit bij de richtlijnen voor goede voeding. ,,De afgelopen dertien jaar zijn er diverse voedselkeuzelogo's in Nederland geïntroduceerd. Geen van alle waren succesvol.” Nutri-Score daarentegen komt volgens de bewindsman volstrekt onafhankelijk tot stand en is niet 'verdacht'.

Witbrood

Het RIVM, Voedingscentrum Nederland en voedingsdeskundigen geven wel toe dat er op onderdelen verschillen bestaan tussen Nutri-Score, de Nederlandse voedingsrichtlijnen en de schijf van vijf. Nutri-Score is bijvoorbeeld te positief over witbrood en te negatief over olijfolie in vergelijking met het Nederlandse voedingsadvies.

Om te zorgen dat die aansluiting verbetert, gaat Nederland meepraten in een internationaal onafhankelijk comité van wetenschappers over de evaluatie en internationale aanpassing van Nutri-Score. Ook wordt er gesproken met de Fransen over meer openheid rondom het algoritme. Blokhuis verwacht dat dit traject halverwege 2021 is afgerond.

Foodwatch weinig enthousiast