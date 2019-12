Ontroerend! Martine Bijl geëerd in kerstuitzending Heel Holland Bakt

Met een thema heb je houvast. Presentator André van Duin is in druk gesprek over wat dat thema in hemelsnaam zou moeten worden. Dan komt het verlossende telefoontje. ,,Oh, kerst. Dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken.”

De tien kakelverse kandidaten staan te popelen om te gaan bakken in de beroemde baktent van tv-programma Heel Holland Bakt. De eerste opdracht is een signatuuropdracht dus ze zijn zo vrij als een een vogel als het gaat om het maken van een koekjeskerstboom. Van Duin vraagt hoe hoog het ideaal is. Jurylid Janny van der Heijden houdt het bij 30 centimeter, wat de presentator de wenkbrauwen doet fronsen. De schuine grap maakt al snel plaats voor een ontroerend moment. Van Duin zet een foto van de overleden Martine Bijl neer in de tent. Hij drukt een kus erop.

Volledig scherm Martine Bijl © CRoland J. Reinders/MAX

De hitte speelt iedereen parten. Ingmar zit er bovenop bij de koekjes en de koekjes van Jeroen zien er slap uit. ,,Wat er nu niet goed is, gaat er in de oven niet beter uitzien", tipt jurylid Van der Heijden. ,,Als staat er maar een boom", vindt Arjen wiens koekjes gekrompen zijn en niet meer in zijn mal passen. Er wordt geplakt, gemeten, getobd met wankelende bomen en domme pech. De resultaten zijn wisselend van hoogte, van kwaliteit en netheid. ,,Blijf maar gewoon staan", zegt Johan streng tegen zijn boom. Als dat lukt, straalt hij van blijdschap. ,,Yes.” Die van Nina ziet eruit of de kat erin heeft gezeten, signaleert Van Duin. En erg goed gelukt is de smaak ook niet, vindt de jury.

Ingevlochten

De technische ronde behelst een broodster. Een moeilijk woord, vindt Van Duin, die er eerst broodrooster van maakt. Moeilijk, legt Robèrt van Beckhoven uit. Ze moeten strengen maken die ze in elkaar moeten vlechten. Mét aanwijzingen dat wel. Johan rolt zijn deeg niet zoals de anderen, maar plet het met een deegroller. ,,Iedereen is de weg kwijt, denkt Nina. Esther denkt een goede kans te hebben omdat ze veel haren van haar dochter heeft ingevlochten. Het voorbeeld dat de presentator laat zien, zorgt voor verwarring. ,,Die van mij ziet er heel anders uit", ziet Nina. ,,Blijven proberen”, adviseert Van Duin. Bij het rijzen zijn de pikante opmerkingen niet van de lucht. ,,Ik kijk die van mij omhoog.” ,,Die van mij wordt dik!”



Het blinde jureren levert tevreden gezichten op. Stewardess Esther heeft de beste ster gebakken. Nina, die het volgens haar vriend ver zal brengen, komt daar net achteraan. De minst geslaagde is die van schaapsherder Jeanette.

Quote Die van mij wordt dik! Volledig scherm André, Janny en Robèrt © MAX

De derde en laatste opdracht is een spektakelstuk: een desserttaart. In 2,5 uur tijd mogen de bakkers los gaan op hun eigen creatie. ,,Tijd is je grote vijand vandaag", zegt Van Beckhoven vooraf. ,,En dan de temperatuur. Het wordt echt pittig.” Het is met 34 graden Celsius zelfs zo warm dat Van Duin de tent besproeit met verkoelend water. De kandidaten krijgen zo hier en daar een tip of een sturende vraag die in dankbaarheid wordt aanvaard. Esther krijgt net op tijd een herinnering dat ze ook nog peren in haar ‘peeramisu’ moet verwerken. ,,In mijn enthousiasme helemaal vergeten.” Ingmar vreest dat zijn botercrème meester-patissier Van Beckhoven niet zal bevallen.

Vrees

Zijn vrees wordt bewaarheid. Helaas moet hij de taart verlaten. ,,Ik zag hem niet aankomen", aldus de ingenieur. Hij had juist nog geroepen na de kritiek op zijn desserttaart dat hij huiswerk had. Die hoeft hij niet meer te doen.



De meesterbakker is Aline. Zij loopt rood aan en krijgt een onderscheiding in de vorm van een button op haart schort.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Ingmar © MAX

Omroep Max had een interview met Ingmar Eerste bakker verlaat de tent: ‘Het doet me pijn als ik eten weg moet gooien’ Ingmar ziet zichzelf niet als een doorsnee Heel Holland Bakt-type. Als ingenieur is hij de hele dag bezig met cijfers en rekenmodellen. Thuis bakt hij graag een taart voor zijn vrouw Anouk of zijn collega’s. “Ik vind het heel leuk als mensen mij anders zien dan alleen een man die goed kan rekenen.” “Ik heb me voor de grap aangemeld” Ingmar woont samen met Anouk en dochter Saga in een modern appartementencomplex in Leiden. Vanuit zijn raam heeft hij een wijds uitzicht over de stad met in de verte een rij windmolens. “In mijn nieuwe baan ontwerp ik torens voor grote windturbines die op zee worden geplaatst. Dus dit uitzicht past wel bij mij.” Thuis is Ingmar vaak in de keuken te vinden en Anouk gaf hem dat ene zetje om mee te doen aan Heel Holland Bakt. “Ik heb me voor de grap aangemeld, echt met het idee dat ik het toch niet zou worden. Maar toen mocht ik ineens met twee taarten naar Amsterdam komen en daarna nog een keer naar de bakkerij van Robèrt. Ik vind het heel leuk om te laten zien dat een man zoals ik graag bakt en daar op zijn eigen manier plezier uit haalt.” “Die klok is niet leuk” Bakken is voor Ingmar een manier om te ontspannen, maar in de tent was het heel andere koek. “Niemand van ons vond het leuk om te bakken met de klok. Toch was ik niet heel erg gestrest in de tent, voor mijn gevoel had ik alles onder controle.” Ingmar had daarom ook niet verwacht dat hij als eerste zou afvallen in de wedstrijd, een teleurstelling die hij wel even weg moest slikken. ‘’Ik had me zo goed voorbereid maar op de tweede dag was Robèrt niet tevreden over het recept dat ik gebruikte voor mijn botercrème en daar werd ik flink op afgerekend. Ik ben best ver gekomen in de wedstrijd, maar dat voelt niet zo als je de eerste bent die afvalt.” Duurzaam bakken Met het ontwerpen van windmolens probeert Ingmar een bijdrage te leveren aan een groene wereld. En ook thuis is hij daar heel bewust mee bezig. “Bij het bakken gebruik altijd afwasbare spuitzakken en ik kan trots zeggen dat ik bijna geen eten heb weggegooid tijdens Heel Holland Bakt. Ik heb heel veel taarten ingevroren of met een smoesje op mijn werk uitgedeeld. Tijdens het bakken gebruik je vaak roomboter en als je bedenkt dat een koe daarvoor zo haar best heeft gedaan, dan is het toch erg om het zomaar weg te gooien. En als er toch iets in de keuken mislukt dan doe ik de ganzen bij ons in de buurt er een plezier mee, want die eten echt alles. Zo komt het toch weer in de kringloop van het leven terecht.” Het hele gesprek is terug te zien op de site van Omroep Max.