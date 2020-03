Ontstressen in een kattencafé: het kan in steeds meer Nederlandse steden

Kattencafés staan (zoals de naam al verklapt) volledig in het teken van katten. Ideaal voor liefhebbers die zelf geen kat hebben en op deze manier toch in het gezelschap van de dieren wat kunnen drinken in een café. Tijdens zo’n bezoek kun je de dieren – als ze er zin in hebben – aaien en met ze spelen.



Het concept van kattencafés is ontstaan in Azië. In 1998 opende in Taiwan het eerste kattencafé, dat veel werd bezocht door de lokale inwoners en Japanse toeristen. Een van de die toeristen nam het idee mee naar huis. In 2004 werd in Japan het eerste kattencafé geopend en toen begon de groei: in 2017 stond de teller in Japan op meer dan 150 kattencafés.

In 2012 waaide het concept over naar Europa; in Wenen werd het eerste Europese kattencafé geopend. Al snel volgden in 2013 cafés in Boedapest, München, Berlijn en Madrid.



Nederland

Quote Katten zijn ontspan­nend, het werkt aansteke­lijk voor mensen Lenny Popelier, Kattencafé Kopjes Inmiddels zijn er achttien kattencafés te vinden in Nederland. Het eerste werd in 2015 geopend in Amsterdam, kattencafé Kopjes. ,,Ook ik raakte in Japan geïnspireerd’’, zegt eigenaresse Lenny Popelier.



Ze ontdekte dat er in Nederland nog geen café was en kreeg al snel de indruk dat er behoefte aan was. ,,Nadat ik een Facebookpagina had aangemaakt, had ik binnen een dag al duizend likes. Ik begon een crowdfundingsactie en die werd een succes. Toen ik het café eenmaal opende, wisten al veel mensen ervan. Zo waren we de eerste drie maanden al helemaal volgeboekt.’’

Ontstressen

Volledig scherm In een kattencafe vind je vaak katten uit het asiel. © Sandra Zeilstra Waarom bezoeken mensen eigenlijk zo graag een kattencafé? Het antwoord volgens Popelier: ,,Katten zijn populaire dieren, omdat ze schattig en aaibaar zijn én dankzij gifjes en video’s op internet.’’ Stichting ZorgDier stelt dat de aanwezigheid van een dier positieve effecten heeft voor het stressniveau. Populier kan dat beamen. ,,Katten zijn ontspannend, het werkt aanstekelijk voor mensen. Veel mensen zijn gehaast en komen dan tot rust in de rustige sfeer van het café.’’



Ze ziet dat haar café een divers publiek trekt. ,,Ze komen uit binnen- en buitenland, van jong tot oud. Zo zie je dat de kat verschillende soorten mensen met elkaar verbindt.’’

Regels

Voor de dieren zelf kunnen de cafés overigens minder rustgevend zijn. Daarom hanteren kattencafés naar eigen zeggen belangrijke regels voor de katten. In de meeste cafés is bijvoorbeeld een speciale mensvrije ruimte opgenomen, waar de katten de ruimte hebben om zich terug te trekken van al die aaiende handen. In sommige cafés kun je enkel terecht met een reservering, op deze manier wordt het voor de katten niet te druk. ,,Alles gebeurt onder de voorwaarden van de kat’’, zegt de eigenaresse van Kopjes.



De katten in de cafés komen vaak uit het asiel. Tijdens het uitzoeken van de diertjes heeft Popelier rekening gehouden met de toekomst in de cafés. ,,Het komt weleens voor dat de uitgekozen kat toch niet past bij het café’’, zegt ze. ,,Als we merken dat een kat zich niet meer gelukkig voelt en Kopjes dus niet de plek is om te blijven wonen, zoeken we een ander liefdevol huisje voor de kat.’’

Stichting Het Wijze Weeskitten

Quote Zolang alle dieren goede verzorging krijgen en happy zijn, hoeft er niet geklaagd te worden Woordvoerder, Stichting Het Wijze Weeskitten Sommige kattencafés werken samen met stichtingen die zich inzetten voor het welzijn van met name zwerfkatten. Zo heeft Stichting Het Wijze Weeskitten kattencafé Balthazar in Nijmegen geadviseerd bij het uitzoeken van de katten. ,,In ons team waren de meningen verdeeld’’, zegt een woordvoerder van Stichting Het Wijze Weeskitten. De een vond het een leuk idee, de ander vond dat katten dan in feite ‘gebruikt’ zouden worden voor commerciële doeleinden.



Tegelijkertijd besefte de stichting dat het een kwestie van tijd was dat er in Nijmegen een kattencafé geopend zou worden. ,,Wij besloten daarom adviezen te geven over welk type kat het meest geschikt zou kunnen zijn, veel plezier zou kunnen beleven aan een permanent verblijf in een horecagelegenheid en aan welke eisen de ruimte, wat betreft veiligheid voor de katten, zou moeten voldoen.’’

De stichting is van mening dat een kattencafé een gewone commerciële horeca-aangelegenheid is, die niet gerelateerd is aan kattenwelzijn. ,,Wanneer er levende wezens bij betrokken zijn moet er veel kennis aanwezig zijn om het dierenwelzijn continu te garanderen. Zolang alle dieren goede verzorging krijgen en echt happy zijn, zal er waarschijnlijk niet geklaagd hoeven te worden.’’

Kattencafés in Nederland