Onze stroopwafel is een grote hit in The States

Opgetogen berichten in Amerikaanse media: McDonalds is van plan deze zomer Stroopwafel McFlurry's te introduceren in Amerikaanse vestigingen. Het stroopwafelijsje is een van de favorieten die door de fastfoodketen naar het thuisland worden gehaald.



Amerikanen zijn zo dol op het Hollandse koekje, dat de stroopwafel na tankstations en buurtwinkels nu ook het instituut McDonald's voor zich heeft gewonnen. De Stroopwafel McFlurry heeft al een test in 50 vestigingen in Florida doorstaan.