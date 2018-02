koken & etenEten en drinken zijn over een paar maanden in Midden- en Oost-Europa gegarandeerd net zo lekker en gezond als bij ons. Nog dit voorjaar komt er een einde aan het 'dumpen' van producten van inferieure kwaliteit, belooft Eurocommissaris Vera Jourová.

De eurocommissaris van Consumentenzaken, zelf Tsjechische, zei dat vanmorgen in een toespraak in Praag. Haar baas, Commissievoorzitter Juncker, maakte zich vorig jaar september in zijn State of the Union al flink boos over fabrikanten die onder precies hetzelfde merk en in precies dezelfde verpakking in Midden- en Oost-Europa inferieure producten op de markt brengen: koffie met minder cafeïne en meer suiker, vissticks met minder vis, ice-tea met minder suiker en meer kunstmatige zoetstoffen.

,,Ik aanvaard niet dat in delen van Europa levensmiddelen van lagere kwaliteit worden verkocht, terwijl de verpakking en merken identiek zijn”, aldus Juncker toen. Critici dachten dat hij de Midden- en Oost-Europeanen wilde paaien zodat ook zij eindelijk eens wat asielzoekers zouden gaan opnemen, maar sindsdien – aldus Jourová vanmorgen – is Europa wel degelijk aan de slag gegaan.

Eurocommissaris Vera Jourová.

In contacten met de voedingsindustrie en handel maakte ze duidelijk dat het afgelopen moet zijn met het belazeren van de consument. Ze kwam met geld over de brug om landen die dat nodig hadden te helpen met meer armslag voor hun voedsel- en warenautoriteit. Tegelijkertijd ontwikkelde het Europese Joint Research Center (gemeenschappelijk onderzoekscentrum) met steun van zestien lidstaten gemeenschappelijke onderzoeksmethoden, die in april klaar zijn.

Voorbeelden die Jourová vanmorgen noemde: de Duitse wafelbakker Bahlsen stopt voortaan echte boter in zijn boterkoekjes, babyvoedingsproducent Hipp doet voortaan overal in Europa ongeveer even veel groente in zijn potjes babyvoeding en pralinefabrikant Ferrero gaat voortaan in Duitsland precies hetzelfde recept voor Nutella gebruiken als in de rest van Europa.

Vanaf mei kunnen zij een ‘mandje’ van voedingsartikelen die dwars door Europa verkrijgbaar zijn, gezamenlijk gaan testen op bijvoorbeeld suiker- en vetgehalte en chemische toevoegingen. Jourová verwacht de eerste resultaten eind dit jaar. Daarna is het aan de consument, zo zei ze vanmorgen. ,,Die zou gewoon moeten ophouden met eten en drinken van mindere kwaliteit te kopen.” Dertig jaar na dato verdwijnt daarmee het laatste restje IJzeren Gordijn, de hermetisch gesloten grens die Oost- en West-Europa na de tweede wereldoorlog decennialang van elkaar gescheiden hield.

Nutella heeft straks in heel Europa dezelfde receptuur.