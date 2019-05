Ook koks van het gas af: ‘Met inductie kook je net zo fijn’

Koken en vuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De beheersing van het vuur zou de mens zelfs hebben ­gemaakt tot wat hij is, volgens biologisch antropoloog ­Richard Wrangham in Koken – over de oorsprong van de mens (2009).



Gegaard eten geeft een grotere calorische waarde en zo hielden onze voorouders brandstof over voor de hersengroei. Natuurlijk: door inductie gaart ons eten net zo goed, maar zullen we de beheersing van het vuur niet missen? Wat is een kok zonder vlammen?