Oosterse pastasalade met garnalen

VIDEO Minstens een half uur in de rij voor patat van 50 cent

11 april Een half uur tot drie kwartier in de rij staan voor een 'Brammetje' voor 50 cent. Rotterdammers hebben het er graag voor over. Bram Ladage viert met deze actie de afsluiting van hun 50-jarig jubileum. Ook in de rest van de regio vormden zich binnen een mum van tijd lange rijen voor de filialen van de patatkoning.