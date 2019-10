‘Op de dag van zijn begrafenis bleek dat hij zijn drie sterren had behouden’

Een paar keer heb ik bij De Leest mogen eten, de laatste keer in gezelschap van een groep goede vrienden van wie er een zwaar ziek was. Een dag na onze maaltijd ging mijn vriend naar het ziekenhuis voor een chemokuur die hij uiteindelijk niet heeft overleefd. Die lunch bij De Leest was een hoogtepunt in onze vriendschap, hoe zwaar het samenzijn ook was. Zo zal ik me De Leest herinneren.



Toen ik het nieuws van Jacob Jan Boerma hoorde, dacht ik terug aan afgelopen zomer, aan een brocanterie in Normandië waar mijn vrouw op zoek ging naar oude meubels en ik naar tweedehandsboeken. Voor 5 euro vond ik een kookboek van de Franse chef Bernard Loiseau. Ik voelde een steek van somberheid in mijn maag.



In 2005 publiceerde ik een roman over een kok met twee Michelinsterren. Troost ging over de hardheid van het koksvak en de stress van het almaar op het allerhoogste niveau moeten presteren. En over de harde oordelen, die steeds maar worden geveld. Schrijvend aan mijn boek gebeurde er iets met Loiseau dat ik verwerkte in mijn manuscript.



Loiseau was een van de gouden koks: zijn restaurant La Côte d’Or had sinds 1991 drie Michelinsterren, en daarnaast gaf de in Frankrijk net zo belangrijke gids GaultMillau hem maar liefst negentien van twintig ‘koksmutsen’. Loiseaus restaurant was 27 jaar lang zonder uitzondering geopend, tot vreugde van velen. Maar blijkbaar niet van iedereen.