Op deze plekken kun je nog altijd een goedkoop ontbijtje scoren

Koken & EtenIkea verkoopt niet langer het befaamde ontbijt voor 1 euro, bestaande uit een croissant, een broodje, eitje, kaas of ham, jam, boter en koffie of thee. Maar niet getreurd, er zijn voldoende andere plekken waar je voor maximaal 4 euro een ontbijtje kunt scoren.

McDonald's

Tot elf uur kun je bij McDonald's kiezen uit diverse ontbijtopties, zoals yoghurt met krokante muesli (3,25 euro), een McMuffin (1,95 euro) of pancakes (1,95 euro) Een cappuccino heb je voor 2 euro en een kopje thee voor 1,95 euro. De prijzen kunnen wel variëren per vestiging.



Nadeel: Als je lekkere trek hebt en je kiest voor yoghurt, pancakes én een cappuccino ben je al snel meer dan 4 euro kwijt. Ook staat McDonald's niet bekend om z'n voedzame maaltijden.

Hema

Bij de Hema kun je tot tien uur s'morgens terecht voor een ontbijtje. Ze hebben een speciaal pick en mix-ontbijt. Je kunt kiezen uit dranken: (koffie, thee en sinaasappelsap), broodjes (een witte baguette, een meergranenbroodje of een croissant, diverse soorten beleg (gekookt ei, jam, kaas, tonijnsalade en filet American) en yoghurtgranola met vers fruit. Voor 2 euro mag je vijf items uitzoeken, voor 2,50 euro zes items en voor 2,75 euro zeven items.



Nadeel: Het is niet zo dat je drie keer voor een kleine cappuccino mag kiezen. Per ontbijt kun je maximaal één kleine koffie, cappuccino of thee kiezen, geeft Hema aan op hun site.

Intratuin

Bij de Intratuin bestaat een standaardontbijtje voor 2,95 euro. De klant heeft dan een croissantje, pistoletje, koffie of thee, zoet en hartig belegen en een ei. Het ontbijt is er vanaf de openingstijd tot en met tien uur of half elf, afhankelijk van de vestiging.



Nadeel: Het ontbijt gebeurt alleen wel tussen de winkelende mensen, die op zoek zijn naar tuinartikelen.

Bakker Bart

Bij Bakker Bart krijg je een warme drank met een ovenvers minibroodje (keuze uit wit, tarwe en jungle) belegd met ham of kaas, een roombotercroissant met jam en een glaasje vers sinaasappelsap. Dit ontbijtje haal je voor 3,75 euro. Je kunt ook uitbreiden. Voor 0,75 euro extra heb je een omelet of een groter broodje.



Nadeel: Iets duurder dan bij een Intratuin of Hema.

Jumbo

In de Jumbo Foodmarkt kun je een goedkoop ontbijtje halen van acht tot tien uur en op zondag elf uur. Voor 1,50 heb je de keuze uit verschillende producten: een vers geperst sapje of vers gesneden fruit en een croissant of een Frans stokbrood met kaas, ham of ei. Je mag ook meer bestellen, maar dan betaal je per product 0,50 euro extra.



Nadeel: Dit ontbijt is niet bij de gewone supermarkt verkrijgbaar. Er zit een Jumbo Foodmarkt in Breda, Amsterdam, Groningen en Veghel.

Shell deli2go

Onderweg kun je een ontbijtdeal halen bij Shell deli2go. Het warme ontbijt, voor 3 euro, bestaat uit een versgebakken calzone omelet met bacon en koffie. Voor een euro extra heb je er nog een verse jus bij.



Nadeel: Er zijn leukere plekken om te eten dan langs de kant van de weg.

La Place

Tot elf uur kun je bij La Place een ontbijtje halen, bestaande uit koffie of thee, een glas vers geperste jus d’orange en zes items van het ontbijtbuffet naar keuze. Het buffet bestaat uit verse croissants, broodjes, gebakken en/of gekookte eieren, kaas, ham en jam.



Nadeel: je redt het niet voor onder 4 euro. Voor dit ontbijtje betaal je 4,75 euro.