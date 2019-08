Op deze stranden is een biertje het duurst

Reisplatform YouDiscover zette op een rijtje hoeveel je kwijt bent voor een flesje water, zonnebrand, een biertje of een gehele lunch. In Nederland is een dagje strand op Schiermonnikoog het duurst.

Het Duitse reisplatform YouDiscover nam de 300 meest bezochte stranden ter wereld onder de loep. Hieronder vallen ook 21 Nederlandse stranden. Er is berekend hoe veel je in het totaal ongeveer kwijt bent aan; een flesje zonnebrand, een ijsje, een flesje water, een biertje en een lunch die bestaat uit een gerecht, een dessert en een drankje. Met een dagje naar het strand op Schiermonnikoog, Vlieland of Terschelling ben je in het totaal het meeste geld kwijt.

Waar je niet heen moet gaan voor een goedkoop, verkoelend biertje? In Tahiti betaal je de hoofdprijs, daar kost een biertje 7,25 euro. Een groot verschil met de goedkoopste optie, die is te vinden in Egypte en kost maar 0,66 cent. In Nederland zit het er tussenin. Het duurste biertje koop je in Bloemendaal aan Zee voor 3,67 euro. Op Vlieland kom je met 2,56 euro het goedkoopst uit.

Volledig scherm De 10 stranden met de duurste biertjes © AD Voor de gemiddelde prijs van een biertje is een combinatie gemaakt van de prijs van een lokaal biertje en een internationaal biertje zoals Heineken, Budweiser, Becks, Guinness of Fosters.

Volledig scherm De 10 stranden met de duurste portie ijs © AD Als je op zoek bent naar een goedkope, verkoelende versnapering kun je het beste terecht op Terschelling. Een portie ijs kost daar gemiddeld 1,49 euro. Op Texel betaal je er meer dan een euro extra voor.

De verschillen zijn makkelijk te verklaren volgens Marinus van Dorst van horeca-adviesbureau Dorstlessers:,, Elke ondernemer mag de prijzen zelf bepalen, hierdoor zit er sowieso al een verschil in. Daarnaast spelen er verschillende factoren mee. Zo moet een ondernemer ook gewoon huur betalen, hoe luxer of groter de plek, hoe hoger de kosten. Dit resulteert vaak ook in hogere prijzen. Ook de doelgroep van de horecagelegenheid kan zorgen voor het prijsverschil. Op een plek waar veel jongvolwassenen of studenten komen kan het zeker zo zijn dat een biertje meer kost dan op een plek die gericht is op kinderen.”

Lunch