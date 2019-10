Op deze tien Oktoberfesten kun je dit weekend goed bieren

Koken & etenWie niet naar München is gegaan voor het jaarlijkse Oktoberfest, heeft dit weekend nog volop kans om dat gemis in te halen in eigen land. Geen wijnen, wijnen geblazen, maar bieren, bieren. Een greep uit het aanbod vind je hier.

Hellevoetsluis: Zin in Wolter Kroes, Rick Thijssen of de Lawineboys? Dan is het oktoberfeest in Hellevoetsluis de plaats om naar af te reizen vandaag. In sporthal De Eendracht gaat de tap om 19.00 uur open.

Haaksbergen: In het Overijsselse Haaksbergen gaat het twee dagen door. Vandaag is het Supertoll mit Freunden oder Kollegen en morgen geht's los op drie podia.

Tilburg: Ook in het Brabantse Tilburg staat Oktoberfest gelijk aan twee dagen feest. Zo komt Beieren wel heel dichtbij, vinden de organisatoren. Vrijdag begint het in de Koepelhal om 18.00 en gaat het door tot 23.30 uur, op zaterdag begint het al om 17.00 en is de eindtijd dezelfde als vandaag: 23.30 uur.

Den Bosch: Helemaal uit je bol met Snollebollekes of De Alpenzusjes, dat kan op het Foutoberfest morgen in het Brabantse 's Hertogenbosch. Dj Paul Estak komt zelfs langs tijdens dit feest op zaterdag, dat van 19.00 uur tot 02.00 uur duurt.

Vroomshoop: In Overijssel gaat de tent morgen om 19.00 uur open. De organisatoren beloven een naast een goede pul bier ook fijne muziek, onder andere van de Oostenrijkse hitmachine Original Stimmungsmacher.

Strijen: Bij de Hoekse Bierfesten in het Zuid-Hollandse Strijen gaat het zaterdagavond los om borreltijd: half vijf. Tot middernacht kun je lekker bieren. Wel van tevoren een kaartje kopen, anders kom je er niet in.

Zwolle: Een hele zaterdagavond vol Duitse bierpullen en hele foute après-skimuziek tijdens Nederlands grootste bierfeest: dat belooft het Dutch Oktoberfest in Zwolle op de website. Hoe slechter je outfit hoe beter, vindt de organisatie. Ook hier: vanaf 19.00 vloeit het bier.

Nijmegen: Het Foute Oktoberfest is zaterdag wieder zurück in een grote feesttent in het Goffertpark. Met een hele sloot artiesten die gezelligheid garanderen zoals Otto Wunderbar en Peter Glühwein, maar ook Snollebollekes en Paul Elstak. Vanaf 16.00 uur zijn alle foute bierfans van harte welkom.

Naaldwijk: In het Westland houden ze ook van een biertje. Feesten met je vrienden op zijn Duits, zo luidt de korte samenvatting. Van 17.00 uur 's zaterdagmiddag tot 01.00 uur zondagochtend.