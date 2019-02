‘Op een potje of een pakje staat te vaak dat er vlees bij moet’

Nederlanders eten meer vlees dat het Voedingscentrum aanraadt: bijna 50 procent meer. Ongezond veel, aldus Wakker Dier. ,,Hoewel steeds meer mensen zeggen flexitariër te zijn, daalt de vleesconsumptie nauwelijks; per dag eten we ruim 150.000 dieren te veel’’, stelt Hilhorst. ,,De gemaksmixen dragen hieraan bij door extreem vaak vlees voor te schrijven.”

Wakker Dier benadrukt dat het ongezond is om meer dan 100 gram rood vlees (varken, rund, lam) per dag te eten, omdat dit een verhoogd risico geeft op darm- en longkanker. De receptenop de pakjes geven in 42 procent van de gevallen als richtlijn meer dan 100 gram per persoon. Op maaltijden van Patak’s staat bijvoorbeeld dat bij elke portie zo’n 250 gram vlees hoort. Maar ook Inspired Dining geeft gemiddeld dat aantal grammen als richtlijn. Bovenin de lijst staan verder Lee Kum (213 gram), Aardappel Anders (125) en Santa Maria (125). De merken die maar heel weinig vlees adviseren zijn Koopmans (30 gram), Homemade (38), Soubry (50), Blue Elephant (63) en Spagheroni (67).

Alternatief

De recepten geven zelden een vegetarisch alternatief op de verpakking, alleen Knorr doet dat bijna altijd. Bij de pakjes die Wakker Dier bestudeerde was 8 procent van de maaltijdrecepten volledig vegetarisch. Hilhorst vindt het ‘merkwaardig’ dat vlees de norm lijkt te zijn. Dat is niet meer van deze tijd, stelt zij.

Voor het onderzoek kocht Wakker Dier bij supermarkten 720 producten van A-merken en huismerken. Het idee ontstond bij de makers toen hen in de winkels opviel dat potje en pakjes vaak vlees ‘voorschrijven'. ,,Maar dat het zoveel producten waren, dat zagen we niet aankomen”, zegt Hilhorst. ,,Daar zijn we wel een beetje geïrriteerd over.” Wakker Dier gaat de fabrikanten benaderen met de vraag of zij in gesprek willen gaan over verbeteringen aan de receptuur.