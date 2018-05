Op festival Milkshake hoef je geen hamburgertje te verwachten

Toiletten

Ook de toiletten worden duurzamer op het festival. In samenwerking met Ecotoilet en Waternet wordt fosfaat uit de ontlasting, die in de Dixies wordt opgevangen, gehaald. Voor aggregaten wordt gebruik gemaakt van biodiesel en speciaal voor het festival wordt met Slimstroomplan een Smart Power Plan ontwikkeld dat moet resultaat in minimaal elektriciteitsgebruik.



Milkshake is sinds de vijfde editie in 2016 uitgegroeid tot een tweedaags festijn. Het dance-festival is ontwikkeld vanuit de gedachtegang 'niets moet, alles mag'. Het laat zien dat entertainment, muziekkeuze, kledingkeuze en status niets met seksualiteit te maken heeft. Tijdens Milkshake heerst er een sfeer die vrij is van de door de maatschappij gecreëerde hokjesgeest. Het leven is juist een feest dankzij de grote diversiteit van huidskleuren, seksuele voorkeuren en een scala aan verschijningsvormen.