Op Kitkat en bouillonblokje van Maggi staat straks hoe (on)gezond ze zijn

De Nutri-Score is een label met vijf letters (A tot en met E) en vijf kleuren dat de voedingswaarde van een product samenvat. Het is sinds april in België te vinden op verpakkingen. Frankrijk en Spanje voerden het label respectievelijk in de herfst van 2017 en in november 2018 in. ,,Het is zeer duidelijk: het is niet mogelijk om voor alle producten een A te hebben”, aldus algemeen directeur Pierre-Alexandre Teulié van Nestlé Frankrijk. ,,Maar een doelstelling die we redelijkerwijze voor ogen mogen hebben, is de beste te zijn in elke categorie.”