Op zoek naar een airfryer? Neem dan een van deze drie

In een heteluchtfriteuse bak je snacks niet in vet of olie, maar door middel van heteluchtcirculatie. Deze drie airfryers kennen nog enkele andere voordelen ten opzichte van traditionele friteuses. Zo kun je er ook in bakken, braden en grillen. Appeltaart, gegrilde groenten of quiche bereid je zo ook ineens met je frituurpan.