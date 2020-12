Ophef in supermarkt: beveiliger sleurt oudere man uit winkel na weigeren mondkapje

VIDEOEen klant die weigerde een mondkapje te dragen is gisteren op hardhandige wijze uit een filiaal van supermarkt Vomar in Den Helder verwijderd. Op een massaal bekeken filmpje is te zien hoe de oudere man door een bewaker aan zijn benen de zaak wordt uitgesleept. De directie van de Noord-Hollandse supermarktketen betreurt de gang van zaken. ,,Dit is absoluut niet ons beleid.”

De 59 seconden durende video, die onder meer op Dumpert is geplaatst, laat slechts een deel van het incident zien. ,,Je moet normaal doen. Je blijft zitten. Wat denk je nou? Waar ben je mee bezig?”, bijt de beveiliger de klant op boze toon toe, vlak nadat hij hem dwars door de toegangspoortjes over de grond sleept.

De klant, naar eigen zeggen al 40 jaar klant van de supermarkt, is zichtbaar geëmotioneerd en vraagt of iemand de politie wil bellen. ,,Ik wil gewoon mijn boodschappen halen.” De bewaker is er op dat moment klaar mee en trekt de klant nogmaals aan zijn benen.

Niet de werkelijkheid

Het lawaaierige filmpje - inmiddels ruim 100.000 keer bekeken - geeft volgens enkele reacties op sociale media niet de werkelijkheid weer. Zo zou de klant een medewerkster geschopt hebben en zou hij zeer agressief zijn geworden toen hem werd gevraagd een mondkapje op te zetten. ,,Hij ging uit zijn stekker”, stelt een ooggetuige van het voorval. ,,Toen de beveiliger voor hem bleef staan, spuugde de man hem in het gezicht.” Vervolgens ging de klant ‘demonstratief’ op de grond zitten en blokkeerde hij de ingang voor andere klanten. De man bleef schreeuwen, niemand kon meer naar binnen.”

Volgens ooggetuigen werd de klant diverse keren gesommeerd de winkel te verlaten, maar wilde hij daar niets van weten. Daarop besloot de beveiliger het heft in eigen handen te nemen en de klant uit de supermarkt te sleuren. ,,Respect voor deze beveiliger”, stelt een ooggetuige. ,,Wie blijft er rustig en relaxed als hij in zijn gezicht wordt gespuugd? Ik niet.”

Reactie Vomar

Aart van Haren, ceo van Vomar, bevestigt dat zich een incident heeft voorgedaan in een van zijn winkels. ,,Het lijkt in deze filmopname dat het gaat om een discussie over het wel of niet dragen van een mondkapje. Deze klant misdroeg zich echter in onze winkel en daarom is hem verzocht de winkel te verlaten”, aldus Van Haren.

De manier waarop de beveiliger dat doet, kan alleen niet door de beugel, vindt Van Haren. ,,Dat valt zeer te betreuren en is absoluut ook niet ons beleid. We ondernemen passende maatregelen richting de externe beveiliger en de onderneming waar deze beveiliger voor werkt. Uiteraard maken wij ook onze excuses richting de gedupeerde klant.”

De politie is niet ingeschakeld in deze kwestie. Door de klant is ook geen aangifte gedaan.

Verplicht

Iedereen die op dit moment 13 jaar of ouder is, moet sinds 1 december een mondkapje op in publieke binnenruimtes. Het gaat dan om onder meer winkels en openbare delen van overheidsgebouwen, scholen en stations.

Ook voor mensen met contactberoepen zoals kappers, rijinstructeurs en nagelstylistes en hun klanten is het verplicht. Mensen die het kapje niet op hebben waar het wel moet, riskeren vanaf nu een boete van 95 euro. Jongeren onder de 16 jaar zijn 38 euro kwijt bij een overtreding.

Bekijk hieronder de beelden van het incident

