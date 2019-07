Ophef om ‘idioot gedrag’: vrouw likt bak ijs en zet het vervolgens terug in schap

Er is consternatie ontstaan over een filmpje waarop te zien is hoe een vrouw in een warenhuis in het Amerikaanse Texas aan een bak ijs likt en die vervolgens terugzet in het diepvriesrek. De beelden werden vijf dagen geleden gedeeld op Twitter en al door meer dan 11 miljoen mensen bekeken. De afschuw is groot.

In het filmpje is te zien hoe een jonge vrouw met een bril het deksel van een bak ijs van het merk Blue Bell heeft gehaald en een stevige lik neemt. Vervolgens zet ze de bak giechelend terug in het diepvriesrek en gaat ze ervandoor. De beelden werden gedeeld door een Twittergebruiker, die er als commentaar ,,Wat voor psychopathisch gedrag is dit?” bijzette.

Er stroomden meteen duizenden reacties binnen van ontstemde mensen. ,,Dit is walgelijk”, klonk het onder meer. En ook: ,,Dit is vies. Niet grappig.” Sommigen vroegen zich ook af hoe het kwam dat de bak ijs niet was afgesloten met een folie, zodat je als consument zeker weet dat ze nog niet open is geweest.

Blue Bell – dat zijn hoofdkantoor in Texas heeft – postte daarop een bericht op zijn website waarin te lezen was dat het de zaak ernstig neemt en dit soort gedrag niet tolereert. ,,Tijdens de productie worden onze dozen ondersteboven gedraaid en naar een vrieskamer gebracht, waar de deksels stevig vastgevroren worden op het karton”, legde het bedrijf verder uit om zijn klanten gerust te stellen. ,,Elke poging om de bak nadien te openen, zou zichtbaar moeten zijn.” (lees hieronder verder)

Heel wat twitteraars hoopten luidop dat de vrouw opgespoord zou worden en gestraft. Blue Bell liet al snel weten dat het samenwerkte met de politie en sociale mediagebruikers om te weten te komen wie de jonge vrouw precies was. En dat lijkt intussen gelukt te zijn.

Blue Bell vroeg immers ook aan al zijn divisiehoofden of ze de winkel uit het filmpje herkenden. ,,Binnen een uur belde er een divisiehoofd uit Lufkin (dat ligt tussen Houston en Dallas, red.), die zei dat hij geloofde dat het om de Walmart in Lufkin ging”, aldus de politie van het betrokken plaatsje in een mededeling op Facebook. ,,Hij baseerde zich op de unieke manier waarop de winkel aan merchandising doet. Die kwam overeen met wat er op het filmpje te zien was.”

Beveiligingsbeelden

Blue Bell liet meteen aan de politie weten dat het de betrokken bak ijs uit het rek had kunnen halen. Enkele uren later had de politie de beveiligingsbeelden van het warenhuis in handen en daarop was de vermoedelijke dader te zien. Speurders denken intussen dat ze de vrouw hebben geïdentificeerd. Meer wil de politie echter niet kwijt over de verdachte. (lees hieronder verder)

Het hoofd van de dienst Publieke Veiligheid van Lufkin verzekert dat er een aangepaste aanklacht zal worden ingediend. ,,Onze grootste zorg is de veiligheid van onze consumenten”, aldus nog Gerald Williamson op de Facebookpagina van de politie. ,,We zijn dan ook blij dat het ‘besmette’ product uit de rekken is genomen.”



Op dat vlak liet de ijsproducent niets aan het toeval over. ,,Uit voorzorg hebben we alle dozen van het betrokken product uit de rekken van de Walmart in Lufkin gehaald”, laat de fabrikant op de site weten. Volgens de politie van Lufkin staat er een gevangenisstraf van 2 tot 20 jaar op het knoeien met producten die bestemd zijn voor consumptie. Dat verklaarde ze aan het magazine USA TODAY.