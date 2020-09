Opnames Great British Bake Off vertraagd vanwege mogelijke coronabesmetting

De opnames van het populaire televisieprogramma The Great British Bake Off , de Engelse versie van Heel Holland Bakt , zijn tijdelijk stilgelegd vanwege een mogelijke coronabesmetting.

Dat zegt uitvoerend producent Kieran Smith tegen Radio Times. ,,Iemand liet aan ons medisch team weten dat ze symptomen vertoonde die mogelijk op het coronavirus duidden”, aldus Smith. ,,We hanteerden erg strenge protocollen. Diegene werd meteen in isolatie geplaatst, net als alle anderen met wie die persoon in contact was geweest. Er werd meteen op het virus getest en de opnames lagen een middag stil.” Of de betreffende persoon een medewerker of deelnemer was, is niet duidelijk.

De opluchting was groot toen bleek dat het om vals alarm ging en de opnames hervat konden worden. De show, in Nederland te zien bij Omroep Max, liep eerder al vertraging op aangezien de planning werd gemaakt voordat het coronavirus oprukte. Het opnameschema moest herzien worden, waardoor Bake Off een maand later dan normaal wordt uitgezonden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Gecompliceerd

De producenten vroegen de kandidaten dit jaar zes weken vrij te houden en samen in hetzelfde hotel te verblijven. ,,Alles was gecompliceerd en anders, maar iedereen wilde meewerken", aldus Smith. Normaal gesproken wordt The Great British Bake Off opgenomen gedurende twaalf tot dertien weken. Dit is ook wat de kandidaten in eerste instantie werd verteld.

Net als voorgaande jaren bestaat de jury uit Paul Hollywood en Prue Leith. Little Britain-acteur en komiek Matt Lucas vervangt Sandi Toksvig en heeft samen met Noel Fielding de presentatie in handen. Het elfde seizoen van The Great British Bake Off gaat op 22 september van start op Channel 4. Wanneer het precies wordt uitgezonden in Nederland, is nog niet bekend.

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: