Opnieuw stijging: één op de negen mensen lijdt honger

In totaal lijden ongeveer 821 miljoen mensen honger. Als gevolg van deze ondervoeding hebben ruim 150 miljoen kinderen last van een groeiachterstand. De afgelopen drie jaar is het aantal mensen dat honger lijdt weer gestegen. Volgens het rapport The State of Food Security and Nutrition in the World 2018 zijn klimaatomstandigheden zoals droogte en overstromingen de belangrijkste redenen voor deze stijging. De Voedsel- en Landbouworganisatie waarschuwt dat deze ontwikkelingen het doel om de wereld in 2030 vrij te maken van hongersnood in gevaar brengen.

Het rapport laat zien dat Afrika het zwaarst lijdt, met 21 procent van de bevolking die ondervoed is. In Azië gaat is dit 11,4 procent, in Latijns-Amerika en de Caraïben 6,1 procent en in Oceanië 7 procent. Voor Europa en Noord-Amerika komen de VN uit op 2,1 procent van de bevolking die honger lijdt.

Obesitas

In hetzelfde rapport wordt gemeld dat het aantal gevallen van obesitas onder volwassenen ook is gestegen. Zoals verwacht is dit probleem vooral aanwezig in Noord-Amerika, maar ook in Afrika en Azië groeit het aantal zwaarlijvige volwassenen. Ondervoeding en obesitas zijn in veel landen allebei aanwezig en de VN stelt dat slechte voeding en voedselonzekerheid verklaren waarom voedsel-onzekere gezinnen een hoger risico op overgewicht en obesitas kunnen hebben. Hiernaast past het lichaam zich ook aan wanneer het voor langere tijd voedsel wordt onthouden, en ook dit kan leiden tot een hoger risico op overgewicht en obesitas.