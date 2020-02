‘Opschuimmelk blijkt dure gebakken lucht’

In de supermarkt vind je verschillende soorten opschuimmelk: van een volle en romige variant voor latte en cappuccino tot een speciale baristaversie. De naam doet vermoeden dat deze melk de beste keus is voor op de koffie, maar is ze daadwerkelijk beter dan de gewone melk uit het versvak?



De nieuwe aflevering van het NPO-programma laat zien dat opschuimmelk bijna 4 procent vet en ruim 3,5 procent eiwit bevat. Soms wordt er ook suiker toegevoegd aan deze melk. Dit zorgt voor een zoetere smaak, maar dit heeft volgens het programma geen invloed op de kwaliteit van het schuim.



In ‘gewone’ volle melk zit eveneens 3,5 procent vet en eiwit, ontdekken de makers in de aflevering. De ingrediënten van de opschuimmelk en de volle melk komen min of meer overeen; het verschil tussen de melksoorten is volgens de show dus gering.