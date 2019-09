Opvolger ‘supermarktmanager’ Albert Heijn wordt met lof ontvangen

Vrouw krijgt letterlijk hartverlam­ming door overdose­ring superhete Japanse wasabi

13:22 Een 60-jarige Israëlische vrouw heeft op huwelijksfeest waar ze te gast was, een kortstondige hartstilstand gehad na het per ongeluk eten van een grote hoeveelheid extreem sterke wasabipasta. Het slachtoffer dacht dat ze een hap groene guacamole (Mexicaanse avocadocrème) nam en raakte in shock toen haar smaakpapillen werden geconfronteerd met het loeisterke Japanse smeersel. Volgens wetenschappers is het de eerste keer en dus uiterst zeldzaam dat iemand bijna overlijdt aan het eten van het sushi-bijgerecht.