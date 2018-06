Osteria Francesecana mag zich beste restaurant van de wereld noemen

Koken & eten Dit eet Xander de Buisonjé het liefst

19 juni Kelly ter Horst is bekend als achtergrondzangeres en was onlangs te zien in het tv-programma Het Mooiste Meisje van de Klas. In de videoserie Kelly Kookt met... kookt ze met BN'ers die ze kent uit het vak. In deze aflevering duikt ze de keuken in met Xander de Buisonjé. Met hem kookt ze een gerecht met zijn lievelingsingrediënt: de truffel.