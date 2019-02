Ottolenghi bij Jinek: ik ben dol op kroketten

Groentegoeroe Yotam Ottolenghi woonde ooit twee jaar in Amsterdam en raakte daar verslingerd aan kroketten. ,,Net als veel mensen ging ik als ik te veel had gedronken naar de FEBO’’, vertelde de kok en populaire kookboekenschrijver aan Eva Jinek. ,,Dan gooide ik twee gulden in de muur voor een garnalenkroketje.’’



Aan de manier waarop hij garnalenkroketje uitsprak, was goed te horen dat hij dit woord in het Nederlands vaak had gebruikt en gehoord.



De FEBO is overigens niet de enige snackleverancier die zijn honger naar kroketten lenigt. ,,Ik ga nu naar Holtkamp. Dan neem ik een zakje mee naar huis en bewaar die in de diepvries. En dan frituur ik ze als ik er zin in heb.’’